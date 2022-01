Driekwart huisartsen kan geen praktijkruimte vinden of uitbreiden

Ruim driekwart van de huisartsen heeft problemen met huisvesting, blijkt uit een peiling van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) waar Trouw over schrijft.

77 procent van de 1800 huisartsen die de LHV bevroeg, geeft aan dat ze problemen hebben bij het uitbreiden van hun praktijk of bij het vinden van nieuwe ruimte. 43 procent zegt dat ze geen nieuwe patiënten kunnen aannemen en 40 procent kan geen extra personeel inhuren of opleiden. Door die problemen vertrekken huisartsen soms uit de wijk.

Patiëntenstop kan vaker voorkomen

Voorzitter Mirjam van 't Veld van de LHV ziet dat er op sommige plekken al een tekort aan huisartsen is. "Gelukkig wordt er geïnvesteerd in de huisartsenopleiding, maar dan heb je ook ruimte nodig in praktijken", zegt ze tegen de krant. Om een huisarts op te leiden, is er een extra kamer nodig in een praktijk.

"Als meer patiënten zich willen inschrijven, kan de huisarts uitbreiden met een praktijkondersteuner of een extra huisarts in dienst nemen. Maar ook dan moet je daar wel de ruimte voor hebben. Lukt dat niet, dan krijg je een patiëntenstop." Van 't Veld waarschuwt dat zo'n situatie in de toekomst vaker kan voorkomen.

Huisartsen hebben er de afgelopen jaren steeds meer taken bij gekregen. Ouderen wonen steeds langer thuis en moeten snel naar hun huisarts kunnen. Die moet dan eigenlijk in de eigen wijk zitten en niet kilometers verderop, stelt de LHV.

Hoge huizenprijzen

Net als bij burgers zijn de torenhoge huizenprijzen voor huisartsen ook een probleem. Om praktijkruimte te vinden, krijgen ze een vaste vergoeding per patiënt van de Nederlandse Zorgautoriteit. Maar die tarieven zijn te laag om mee te kunnen gaan met de hoge prijzen voor vastgoed.

De overheid en met name gemeenten moeten ingrijpen, vindt de LHV. Als er plannen zijn om nieuwe woningen te bouwen, moeten overheden er rekening mee houden dat ook de huisarts een plek in de nieuwbouwwijk moet krijgen, zegt Van 't Veld.

"Dat doe je door betaalbare panden neer te zetten voor maatschappelijke voorzieningen. Let daarop, is de oproep die wij aan gemeenten, het Rijk en de minister willen doen."