Wekdienst 31/1: Code oranje om storm • Overleg burgemeesters over carnaval

Het vaccinatieprogramma tegen HPV-kanker is uitgebreid. Tot nu toe was het alleen voor meisjes bedoeld, vanaf februari kunnen ook jongens een vaccin tegen het humaan papillomavirus krijgen. Vandaag worden de eerste uitnodigingen verstuurd.

Nu er steeds meer bekend is over alle verschillende vormen van kanker die door HPV kunnen ontstaan is besloten het programma uit te breiden. Zo krijgen steeds meer jonge mannen de diagnose peniskanker.

Ander nieuws uit de nacht

Huidige premier wint Portugese verkiezingen: De partij van António Costa kreeg bijna 42 procent van de stemmen; 13 procentpunt hoger dan hun grootste rivaal, de rechtse PSD, die tweede werd.

Vriendin Peter R. de Vries: 'Er is niets met een melding van achtervolging gedaan': Volgens Akefi had de aanslag voorkomen kunnen worden. "De man die hem een paar keer heeft achtervolgd, onder andere op 28 juni, dat is zo opvallend geweest, dat dat bij de politie is gemeld. Maar daar is niks meegedaan, helemaal niks."

Vorig jaar meeste asielzoekers sinds vluchtelingencrisis van 2015: In totaal hebben vorig jaar bijna 25.000 mensen een eerste asielverzoek ingediend. Die toename van 80 procent komt vooral doordat er in 2020 door de vele coronareisbeperkingen weinig asielzoekers naar Nederland kwamen.

En dan nog even dit:

Spotify besloot afgelopen weekeinde te reageren op de boycot van verschillende artiesten, die hun muziek van de dienst haalden omdat ze vinden dat Spotify te weinig doet tegen desinformatie. Gebruikers worden onder meer naar een pagina met informatie over het coronavirus verwezen bij podcasts die over covid-19 gaan. Het is de vraag of het genoeg is getuige het statement van Nils Lofgren, gitarist uit de beroemde E Street Band van Bruce Springsteen, die zich recent ook aansloot bij het protest dat door muziekicoon Neil Young werd gestart.

Hij schrijft in zijn statement dat muziek een "heilig wapen" tegen desinformatie is en riep alle andere artiesten ook op muziek van Spotify te halen. Ondertussen reageerde ook de Britse zanger James Blunt op de voor hem kenmerkende manier op de boycot: met een flinke dosis zelfsport. Blunt, bekend van zijn megahit You're Beautiful uit 2005, dreigde uit protest juist wél nieuwe muziek uit te brengen op Spotify als de muziekdienst geen actie onderneemt: