Spotify kondigt maatregelen aan na kritiek over corona-desinformatie

Spotify heeft maatregelen aangekondigd na kritiek over podcasts die de streamingdienst aanbiedt waarin desinformatie over het coronavirus wordt gegeven. Zo wordt er voortaan bij elke podcast waarin het over covid-19 gaat, verwezen naar een webpagina met informatie over het virus "gebaseerd op feiten van wetenschappers", schrijft Spotify-topman Daniel Ek.

De maatregel is een reactie op enkele artiesten die hun muziek hebben verwijderd van Spotify. Onder hen zijn singer-songwriters Joni Mitchell en Neil Young.

De artiesten zijn boos dat Spotify de podcast The Joe Rogan Experience (JRE) aanbiedt van presentator en komiek Joe Rogan. Daarin trekt Rogan onder meer meermaals de werking van vaccins in twijfel. Ook vertelt de podcastmaker dat hij voor de behandeling van covid-19 ivermectine had geslikt, een geneesmiddel tegen parasieten.

Young zei daarover: "Spotify is het thuis geworden van levensbedreigende desinformatie over covid. Leugens die verkocht worden voor geld." Ook riep hij andere artiesten op om hun muziek van Spotify te halen.

De CEO van Spotify zegt als reactie op de kritiek dat het bedrijf beseft dat het een verantwoordelijkheid heeft om juiste informatie te delen. "We gaan luisteraars begeleiden naar onze speciale COVID-19 Hub, een bron die gemakkelijke toegang biedt tot feiten en up-to-date informatie die gedeeld zijn door wetenschappers, artsen, academici en volksgezondheidsautoriteiten over de hele wereld."

De verwijzing zal de komende dagen wereldwijd uitgerold worden, zegt Spotify-topman Daniel Ek.