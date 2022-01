Italiaanse premier Draghi vraagt 80-jarige president Mattarella aan te blijven

Correspondent Heleen D'Haens:

"Dat de partijen uitkomen op een tweede termijn voor Mattarella is politiek gezien een zwaktebod. Mattarella is 80. Hij is al zeven jaar president geweest, heeft een nieuw appartement gehuurd en had zelfs foto's van zijn verhuisdozen op Twitter gezet. Alles om te voorkomen dat hij nog zeven jaar aan moest blijven. Maar nu blijkt dat hij de laatste hoop is, is het waarschijnlijk dat hij toch ja zegt.

Zes dagen lang hebben de partijen onderhandeld en elkaar voorstellen voor presidentskandidaten gedaan. Dat laat zien hoe ingewikkeld de Italiaanse politiek is, en hoe sterk de partijen elkaar succes misgunnen. Dat politici het alleen eens kunnen worden over het behoud van de status quo, toont een gebrek aan durf en creativiteit. Het is een blamage, het is niet anders te noemen."