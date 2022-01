Actie in bos bij autofabriek in Born gaat ook vannacht door

De bezettingsactie in het Sterrebos in Born gaat ook vannacht door, zeggen de actievoerders. Een deel van het bos moet mogelijk wijken voor uitbreiding van de naastgelegen autofabriek van VDL Nedcar. De betogers vrezen dat er oude bomen omgehakt worden en dat het leefgebied van allerlei dieren bedreigd wordt.

"We zitten nog steeds in het bos en er is nog niet gekapt", laat een van de deelnemers weten. "We blijven zitten totdat zeker is het Sterrebos behouden wordt. Dus dat kan nog wel een tijdje duren."

Bij de actie zijn nu nog zo'n twintig mensen betrokken, die vannacht in een hangmat in de bomen slapen. De actievoerders zijn dik ingepakt en verwachten de nacht prima door te komen.

Arrestaties

Rond het Sterrebos, dat in handen is van VDL Nedcar, is de politie aanwezig. Het gebied is afgezet en de politie arresteert iedereen die het gebied in komt of verlaat. Eerder op de dag zijn al meerdere arrestaties verricht. VDL heeft gezegd niet te willen dat er in het bos gedemonstreerd wordt.

De gemeente Sittard-Geleen heeft de Mitsubishi Avenue, nabij de autofabriek, aangewezen als demonstratielocatie. Daar wordt morgenochtend een solidariteitsdemonstratie gehouden, zegt de actiegroep.