Berthie Verstappen opgelucht: 'Nicky krijgen we niet terug, maar hier zijn we blij mee'

Berthie Verstappen, de moeder van Nicky Verstappen, zegt dat ze opgelucht is dat Jos B. in hoger beroep is veroordeeld tot 16 jaar cel. Volgens het gerechtshof in Den Bosch staat vast dat B. schuldig is aan het ontvoeren, misbruiken en doden van de 11-jarige Nicky in 1998.

"Toen wij die 16 jaar hoorden viel er echt wat van ons af", zei Berthie Verstappen na afloop tegen de pers. "We hadden natuurlijk op meer gehoopt, want het is nooit genoeg. Nicky krijgen we niet terug, Nicky krijgt zijn leven niet terug. Maar hier zijn we blij mee."

Verstappen zegt dat ze niet weet of zij en haar familie de zaak nu af kunnen sluiten. "We kennen dit leven al zo lang, dat ik niet weet hoe het gewone leven eruitziet. Dat zullen we moeten leren ondervinden hoe dat gaat, en of dat gaat." Ze was gekleed in een shirt met daarop het logo van de vermoorde misdaadverslaggever Peter R. de Vries, die altijd aandacht voor de zaak is blijven vragen.

Opening van zaken

Jos B. gaf tegenover de rechtbank geen volledige opening van zaken over de laatste uren van Nicky Verstappen. Het hof nam dat mee in zijn oordeel.

"We vonden het heel fijn dat ze dat aanhaalden", zei moeder Verstappen, die zei het "verschrikkelijk" te vinden dat niet duidelijk is wat er zich exact heeft afgespeeld. "Hoe bang je ook was voor de antwoorden, je wilde toch horen wat er precies gebeurd is. En je kunt het zelf wel een beetje invullen, maar je wilt het toch uit de mond van de dader horen."

Dat Jos B. openheid zou geven, had Verstappen ook niet verwacht. "We zijn heel blij dat we nu die uitspraak hebben, dat het zestien jaar is geworden", zei Verstappen. "En we zijn heel dankbaar voor al die mensen die ons erdoorheen hebben getrokken, maar vooral Peter R. de Vries, en heel veel mensen eromheen."

Zedenverleden

Jos B. heeft gezegd dat hij het lichaam van Nicky vond op de Brunssumerheide. Vanwege zijn zedenverleden durfde hij niet naar de politie te stappen. Dat zijn dna is gevonden op de pyjamabroek en onderbroek van Nicky, komt volgens B. omdat hij de jongen heeft omgedraaid en zijn kleren heeft gefatsoeneerd.

Het gerechtshof zei dat niet te geloven en noemde het "onbegrijpelijk" dat hij de vondst van een lichaam niet zou hebben gemeld. Ook kan zijn dna dan onmogelijk op een groot aantal plekken in de onderbroek van Nicky terechtgekomen zijn, aldus het hof.

De advocaat van B., Gerald Roethof, liet weten dat B. tegen het vonnis in cassatie gaat. Roethof wil dat er wordt gekeken naar zijn verzoek tot extra dna-onderzoek. Ook wil Roethof bezwaar maken tegen het feit dat het gerechtshof in het oordeel eerdere zedenzaken van Jos B. erbij haalde, uit de jaren 80. Die zaken zijn destijds geseponeerd.

De straf valt fors hoger uit de straf die B. in eerste instantie kreeg, 12,5 jaar cel. Het OM had 20 jaar gevangenisstraf geëist.