ACM: mogelijk negatieve gevolgen fusie RTL en Talpa, diepgaand onderzoek nodig

De fusie van RTL en John de Mol's Talpa kan negatieve gevolgen hebben voor prijs, kwaliteit en innovatie van hun aanbod, stelt de Autoriteit Consument en Markt (ACM) na een eerste onderzoek. Daarom vindt de ACM het nodig om diepgaand onderzoek naar de fusieplannen te doen.

Dat vervolgonderzoek gaat over "de gevolgen voor adverteerders, voor producenten van televisieprogramma's, voor distributeurs van televisiekanalen en uiteindelijk voor de consument".

RTL en Talpa concurreren nu op allerlei gebieden met elkaar, zoals televisieprogramma's inkopen en produceren en advertenties verkopen. Een van de vragen is of een fusie tussen de twee bedrijven het mogelijk maakt om de prijs van tv-advertenties te verhogen. Daarnaast vraagt de ACM zich af of een fusie zou leiden tot verschraling van het aanbod en de kwaliteit van televisieprogramma's.

Hogere prijzen

Ook zouden kanalen zoals VodafoneZiggo en KPN met één in plaats van twee grote aanbieders te maken krijgen. "Onderzoek moet uitwijzen of RTL/Talpa daardoor hogere prijzen kan afdwingen. Dat kan er uiteindelijk toe leiden dat consumenten meer moeten betalen voor televisie."

Vorig jaar werd bekend dat RTL Group Talpa Network wil overnemen. RTL en Talpa gaan nu een vergunning aanvragen, waarna de ACM verdergaat met haar onderzoek.

Dat de ACM overgaat tot diepgaand onderzoek is niet ongebruikelijk, zegt een woordvoerder. "Zeker in markten die complex zijn zoals deze." De toezichthouder krijgt honderden fusiemeldingen per jaar. Bij een aantal daarvan is meer onderzoek nodig omdat de autoriteit risico's ziet voor de concurrentie. Vorig jaar was dat zes keer het geval. Twee voorgenomen fusies werden verboden en vier alsnog toegestaan. Ook in 2020 deed de ACM zes vervolgonderzoeken. Aan twee voorgenomen fusies werden toen extra voorwaarden gesteld.

Vertrouwen

Beide mediabedrijven vertrouwen erop dat hun voorgenomen fusie na het diepgaande onderzoek door kan gaan, laten ze weten. "Talpa Network en RTL Nederland blijven vanzelfsprekend meewerken aan het verdere onderzoek van de ACM en hebben onverminderd alle vertrouwen in een positieve uitkomst", aldus Talpa.

RTL-programmadirecteur Peter van der Vorst zei vorige week dat de onthulde misstanden bij The Voice of Holland er niet toe hebben geleid dat de fusie op losse schroeven staat, maar er "moeten wel wat gesprekken gevoerd worden".