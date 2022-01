Maandblad Linda hoorde in 2020 al van grensoverschrijdend gedrag Ali B

Maandblad Linda kreeg in de zomer van 2020 al signalen van grensoverschrijdend gedrag van The Voice of Holland-coach Ali B. Het magazine heeft de beschuldigingen toen onderzocht, maar "onze research liep dood", schrijft creatief directeur Jildou van der Bijl in een verklaring op Linda.nl. Na overleg met de slachtoffers zocht de redactie contact met Tim Hofman.

Het blad sprak met twee vrouwen die zeiden slachtoffer te zijn van de artiest. Een van hen, een oud-deelnemer aan The Voice, zei door hem verkracht te zijn. De andere vrouw deed niet mee aan de talentenjacht, maar kwam met Ali B in aanraking op een schrijverskamp. Daar zou hij haar herhaaldelijk hebben betast.

Van der Bijl schijft in de verklaring dat het bewijs op dat moment "(nog) niet groot genoeg was om hierover te publiceren, er was bovendien geen sprake van aangifte".

Doorverwijzing naar BOOS

Tegen de Volkskrant zegt Van der Bijl dat de Linda-redactie niet is toegerust voor onderzoeksjournalistiek. Daarom werd contact gelegd met Tim Hofman. "In een persoonlijk gesprek samen met de twee jonge vrouwen zijn in maart 2021 de getuigenissen overgedragen aan hem en zijn redactie." Hofman deed in augustus een oproep aan mensen die aan talentenjachten hebben meegedaan en "daar dingen meegemaakt, gezien of gehoord hebben die niet door de beugel kunnen". Die oproep resulteerde in de veelbesproken aflevering van het online programma BOOS van vorige week.

"We zijn ontzettend blij en trots dat deze twee dappere vrouwen inmiddels aangifte hebben gedaan en dat hun ervaringen een podium hebben gevonden, waardoor deze praktijken gestopt kunnen worden", schrijft Van der Bijl.

Geen melding bij Talpa

Volgens de creatief directeur deed de vrouw die via The Voice met Ali B in contact kwam haar melding anoniem. Daarom werd Talpa, destijds het moederbedrijf van The Voice, niet gewaarschuwd. Het blad van tv-persoonlijkheid Linda de Mol valt sinds 2019 onder Talpa. Haar broer John de Mol staat aan het hoofd van Talpa en was tot eind 2019 verantwoordelijk voor The Voice.

Van der Bijl stelt dat Linda de Mol wist van het verhaal van de vrouw, en dat het slachtoffer anoniem wenste te blijven. "Ook Linda heeft zich gehouden aan deze vertrouwelijkheid."