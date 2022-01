Amerikaanse rechter zet streep door verkoop van olie- en gasvelden

Er gaat een streep door de verkoop van Amerikaanse vergunningen voor olie- en gasboringen in de Golf van Mexico. Bij de verkoop is onvoldoende rekening gehouden met de impact op het klimaat, oordeelde een Amerikaanse federale rechter.

Het gaat om 37 miljoen hectare aan olie- en gasvelden, vergelijkbaar met de oppervlakte van Duitsland. De regering van president Biden verkocht de vergunningen eind vorig jaar voor 190 miljoen dollar aan energieconcerns als Exxon en Chevron, die daarmee de rechten verwierven om er olie en gas te winnen.

Maar aan de verkoop lag een gebrekkig klimaatrapport ten grondslag, oordeelde de rechter. In het rapport, dat nog was opgesteld onder oud-president Trump, werd onvoldoende rekening gehouden met de uitstoot van broeikasgassen die bij de olie- en gaswinning op zee zou vrijkomen. Zo zijn in het rapport niet de laatste wetenschappelijke inzichten opgenomen over de impact van olie- en gaswinning op klimaatopwarming.

Minister Haaland van Binnenlandse Zaken moet nu een nieuw klimaatrapport opstellen, waarin de uitstoot van broeikasgassen wel correct wordt meegenomen. Daarna zal Bidens regering moeten bepalen of de velden alsnog worden verkocht.

Verkiezingsbelofte

De uitspraak is een overwinning voor klimaatactivisten, die de rechtszaak hadden aangespannen. "We zijn blij dat de illegale verkoop door de rechter ongeldig is verklaard", zegt de advocaat van klimaatgroep EarthJustice, die de transactie namens diverse milieuorganisaties aanvocht. "We kunnen niet doorgaan met investeren in fossiele brandstoffen die een gevaar vormen voor de samenleving en leiden tot de verdere opwarming van de aarde."

Biden voerde campagne met de belofte om te stoppen met de verkoop van federale olie- en gasvelden op land en in zee. Enkele dagen na zijn inauguratie tekende hij een bevel waarmee dit werd stopgezet. Republikeinse procureurs-generaal blokkeerden dat bevel via een federale rechter, waardoor de regering toch moest doorgaan met de geplande verkoop van de velden in de Golf van Mexico.

De Amerikaanse energiesector noemt de uitspraak van de rechter teleurstellend, en waarschuwt voor de mogelijke geopolitieke gevolgen ervan. Onzekerheid over de toekomst van federale olie- en gasvelden vergroot volgens de branche de macht van "vijandige landen met hogere emissies, zoals Rusland".