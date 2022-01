Ministeries doen gemiddeld drie keer langer dan toegestaan over WOB-verzoek

Ministeries doen gemiddeld drie keer langer over het beantwoorden van een WOB-verzoek dan is toegestaan. Dat blijkt uit een inventarisatie van de Open State Foundation en het Instituut Maatschappelijke Innovatie (IMI).

Overheden zijn verplicht om verzoeken tot openbaarmaking van documenten via de Wet openbaarheid van bestuur in maximaal 56 dagen te behandelen. Ministeries doen daar dus gemiddeld drie keer zo lang over. Bij 80 procent van de WOB-verzoeken halen ministeries de wettelijke termijn niet.

Volgens de inventarisatie zijn de ministeries van Justitie en Veiligheid (188 dagen), Financiën (191 dagen) en Infrastructuur en Waterstaat (206 dagen) het langzaamst. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is met een gemiddelde tijd van 74 dagen het snelst. De WOB schrijft voor dat overheden 28 dagen hebben om aan een WOB-verzoek te voldoen en daarna nog eens 28 dagen uitstel kunnen krijgen. Bij elkaar mag het dus maximaal 56 dagen duren.

De Rijksoverheid zegt dat het onmogelijk is om altijd binnen de termijn te antwoorden. Toenmalig minister van Binnenlandse Zaken Kajsa Ollongren, verantwoordelijk voor de WOB, zei afgelopen november in antwoord op Kamervragen: "De tijdige en adequate uitvoering van informatieverzoeken staat al geruime tijd onder druk, maar deze problematiek is door de coronacrisis in een stroomversnelling geraakt en meer zichtbaar geworden."

Beslistermijn wordt korter

Het ministerie van VWS is vorig jaar door de rechter op de vingers getikt voor een niet-rechtmatige omgang met WOB-verzoeken. Er werd een alternatieve werkwijze bedacht waarbij documenten gefaseerd werden vrijgegeven. Dat was nodig omdat journalisten een te grote hoeveelheid documenten op zouden vragen, vond het ministerie.

De inventarisatie van Open State Foundation en IMI stelt dat het aantal grote WOB-verzoeken maar een klein deel uitmaakt van alle verzoeken: "Het merendeel van het aantal WOB-verzoeken is namelijk relatief klein en wordt afgedaan door maximaal 50 pagina's te verstrekken. Slechts 14 procent van de WOB-verzoeken is te karakteriseren als 'omvangrijk', waarbij meer dan 250 pagina's worden verstrekt."

Op 1 mei treedt de opvolger van de WOB in werking. In de Wet Open Overheid (WOO) is de beslistermijn maximaal 42 dagen. Het kan overigens nog veel sneller: in Noorwegen bedraagt de maximale termijn drie dagen.