Europese Commissie verwijdert al jarenlang e-mails: 'Dat kan natuurlijk niet'

Na veel juridisch getouwtrek kwam Nouwen uiteindelijk toch aan 2500 interne documenten van de Europese Commissie om zo te kunnen onderzoeken hoe landen zich hebben opgesteld in vergaderingen over Europese belastingregels. Eerder bleek al dat Nederland een dwarsligger was in het tegengaan van schadelijke belastingconcurrentie. Ook Nouwen las dat in de opgevraagde documenten.

"Ik viel van mijn stoel af toen ik de notulen las. Nederland wilde de Gedragscodegroep in 2006 zelfs afschaffen. De Europese Commissie zou maar de staatssteunregels moeten inzetten", zegt Nouwen.

Maar Nederland is zich volgens de onderzoeker wel gaan heroriënteren. "Nederland is er klaar mee dat ze aan de schandpaal worden genageld, want ook alle andere lidstaten liggen dwars bij de aanpak van belastingontwijking. Of ze nu groot of klein zijn: ze doen het allemaal op verschillende momenten om verschillende redenen."

Starbucks, Ikea en Nike

Als voorbeeld noemt Nouwen Duitsland: dat land zou een voorstel van Nederland hebben tegengehouden dat de besluitvorming over belastingregels transparanter moest maken. Ook heeft Duitsland tegengehouden dat belastingafspraken tussen belastingdiensten en bedrijven gepubliceerd worden.

Aan de andere kant ligt Nederland volgens het onderzoek wel weer dwars in het plan van de Gedragscodegroep om bijvoorbeeld de belastingafspraken met de Nederlandse fiscus en bedrijven als Starbucks en Ikea verder te onderzoeken. Momenteel doet de Europese Commissie overigens wel onderzoek naar de belastingdeals die Nederland met Nike heeft afgesloten.