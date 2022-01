Gratis mondkapjes en zelftests voor minima en bepaalde gemeenten

Voor sociale minima kunnen nu maximaal in totaal 10 miljoen zelftests en 10 miljoen mondmaskers worden besteld tot 1 mei. Elke gemeente heeft een maximumaantal mensen dat ervoor in aanmerking komt. Volgens de regering komt dat grofweg neer op zes tests en zes mondkapjes per persoon.

Daarbij is gerekend op alle inwoners met een inkomen tot 120 procent van het sociaal minimum. Dat is maximaal zo'n 1500 bruto per maand voor een alleenstaande.