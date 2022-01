Noord-Korea vuurt weer projectielen af, voor de zesde keer deze maand

Noord-Korea heeft vermoedelijk twee ballistische korteafstandsraketten afgevuurd richting de Japanse Zee, ten oosten van het Koreaanse schiereiland. Dat zegt het Zuid-Koreaanse leger, meldt persbureau Yonhap.

Het is de zesde keer sinds het begin van het jaar dat Pyongyang rakettesten uitvoert. Het land zegt dat de tests nodig zijn om zich te kunnen verdedigen, maar aangenomen wordt dat het druk wil uitoefenen op de vastgelopen onderhandelingen met Zuid-Korea en de Verenigde Staten.

De Zuid-Koreaanse legerleiding zegt dat de test rond 08.00 uur lokale tijd werd gehouden in en rond de stad Hamhung, aan de Noord-Koreaanse oostkust. De raketten legden een afstand van 190 kilometer af en bereikten een hoogte van 20 kilometer. "Ons leger houdt de bewegingen van Noord-Korea nauwlettend in de gaten en staat paraat", aldus de legerleiding.

Volgens Japanse media lijkt het erop dat de projectielen terecht zijn gekomen buiten de exclusieve economische zone van Japan.

Reeks rakettesten

Dinsdag voerde het communistische regime ook al een rakettest uit. Dat ging vermoedelijk om twee kruisraketten. Noord-Korea beweerde daarvoor ook tests te hebben uitgevoerd met hypersonische raketten, die vijf keer de snelheid hebben van het geluid en niet of nauwelijks de atmosfeer hoeven te verlaten. Zuid-Korea sprak die claim tegen.

De VS en Japan hebben de reeks rakettesten veroordeeld. De VS stelde onlangs extra sancties in tegen het regime van Kim Jong-un en tegen Russische individuen die ervan worden verdacht het Noord-Koreaanse kernwapenprogramma te steunen. Ook riep de VS de VN-Veiligheidsraad op tot nieuwe sancties.

Noord-Korea deed sinds 2017 geen tests meer met intercontinentale ballistische raketten en nucleaire wapens, maar na een mislukte nucleaire top met de VS in 2019 begon het land wel weer met het testen van korteafstandsraketten.