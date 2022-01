Alweer rakettest Noord-Korea, 'Kim voert druk op tot onderhandeling'

NOS-correspondent Sjoerd den Daas vanuit Peking

"Over de nieuwste rakettest is nog maar weinig bekend. Wel duidelijk is dat Noord-Korea deze maand al meer projectielen heeft afgeschoten dan in heel 2021.

Een mogelijke verklaring is dat leider Kim Jong-un zo ver mogelijk probeert te gaan binnen wat de internationale samenleving nog toestaat: dus geen kernproeven en geen langeafstandsraketten, maar wel blijven provoceren. Daar lijken de Noord-Koreanen ook mee weg te komen, want de wereld kan hier niet echt iets tegen doen.

Onder Kim was het beleid lange tijd om zo veel mogelijk te provoceren om daarmee de Amerikanen om de tafel te krijgen. Dat lukte hem ook, hij voerde gesprekken met de toenmalige Amerikaanse president Donald Trump en de Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in. Daarna werd het wat rustiger, maar de situatie is per saldo niet veranderd.

Economisch gaat het slecht met Noord-Korea en corona lijkt het land erg hard te raken. Daarom probeert Kim dan toch maar weer de druk op te voeren om de VS zo ver te krijgen opnieuw de dialoog aan te gaan. Alleen is er in Washington onder president Joe Biden weinig animo om terug te keren naar de onderhandelingstafel. Want Kims beloftes zijn niet veel waard gebleken."