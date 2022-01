Tot nu toe onbekende apensoort ontdekt in stroomgebied Mekong

Wetenschappers hebben in het stroomgebied van de Mekong-rivier, in Zuidoost Azië, 224 tot nu toe onbekende plant- en diersoorten ontdekt. Ze vonden 155 planten, 35 reptielen, 17 amfibieën, 16 vissen en een apensoort: de Popa langur. 'Popa' verwijst naar de Popa-vulkaan in Myanmar, het gebied waar hij werd ontdekt.

Van deze apensoort zijn vermoedelijk nog zo'n 200 à 250 exemplaren in leven. Hun leefgebied is versnipperd. Ze zijn gefotografeerd door camera's die in 2018 in de jungle zijn geplaatst.

De Mekong ontspringt in Tibet en stroomt door Myanmar, Laos, Thailand, Cambodja en Vietnam. Sinds 1997 zijn in deze landen meer dan 3000 soorten ontdekt. Het Wereldnatuurfonds, dat het nieuws naar buiten bracht, zegt dat het de noodzaak onderstreept om de biodiversiteit in deze regio te beschermen.

"Hier leven een paar van de bekendste en meest bedreigde soorten die er zijn, zoals de tijger en de reuzenmeerval ", zei een woordvoerder tegen persbureau DPA. "Hun leefomgeving moet vanwege de enorme biodiversiteit beslist beschermd worden."