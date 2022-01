Afstandsmoeder Trudy wil erkenning: 'Er zijn mensenrechten geschonden'

De rechtbank komt morgen met een uitspraak in een zaak die effect heeft op de levens van zo'n 15.000 vrouwen. Tussen 1956 en 1984 deden zij afstand van hun pasgeboren kind. In de meeste gevallen tegen hun wil.

Trudy Scheele (75) uit Epe is zo'n afstandsmoeder. In de jaren 60 raakt ze als jonge vrouw zwanger van een zoon. Ze wordt door haar familie naar de Paulastichting in Oosterbeek gestuurd, een katholiek tehuis voor ongehuwde moeders. Na haar bevalling moet ze haar zoon afstaan ter adoptie, tegen haar zin. Ze vecht om hem te houden, maar dat is tevergeefs.

Na tientallen jaren vond Scheele haar zoon terug op LinkedIn. Ze besloot om contact op te nemen.

In deze video vertelt hoe ze vijftig jaar later pas kon lezen hoe het haar baby vergaan was: