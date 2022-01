Na uitspraak over spaartaks voorlopig uitstel van aanslagen vermogensbelasting

Burgers met spaargeld of beleggingen krijgen voorlopig geen aanslag van de Belastingdienst. Het kabinet is bezig een rechterlijke uitspraak hierover te verwerken en dat kost veel tijd, schrijft staatssecretaris Van Rij aan de Tweede Kamer.

Uitzondering hierop zijn situaties waarbij het voor de burger juist beter is om een aanslag te ontvangen of wanneer de aanslag kan verjaren en de Belastingdienst dan niets meer kan naheffen. Het gaat om minder dan 100.000 burgers die in de wachtkamer worden gezet. In totaal vallen zo'n twee miljoen burgers met hun vermogen onder box 3.

Van Rij: "Het arrest van de Hoge Raad heeft grote impact en de gevolgen hiervan zijn voor mij van de grootste prioriteit. We werken met man en macht aan een werkbare oplossing voor de uitvoering van het arrest." Van Rij kondigt aan dat "het bieden van rechtsherstel grote budgettaire consequenties heeft".

Voorlopige maatregel

Het betreft een voorlopige maatregel en dat wil dus niet zeggen dat burgers helemaal geen aanslag meer krijgen. Het kabinet verwacht de komende maanden met een oplossing te kunnen komen.

Van Rij zegt dat er nog veel onduidelijk is. Zoals hoe de Belastingdienst moet gaan rekenen, wat de systemen van de Belastingdienst aankunnen, voor welke burgers en voor welke belastingjaren de rechterlijke uitspraak geldt.

De Hoge Raad oordeelde eind december dat de overheid voor de vermogensrendementsheffing in box 3, ook wel spaartaks genoemd, geen fictief rendement had mogen rekenen. De overheid moet rekenen met een rendement dat op de werkelijke situatie van een burger is gebaseerd.