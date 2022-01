Duitse politie onderzoekt rubberbootverkoop om mensensmokkel over Kanaal te stoppen

De Duitse politie gaat in samenwerking met collega's in Frankrijk en Groot-Brittannië optreden tegen mensensmokkelaars die in Duitsland rubberbootjes en buitenboordmotoren kopen om migranten te vervoeren. De politie zegt tegen persbureau DPA dat er signalen zijn dat bootjes, motoren en reddingsvesten uit Duitsland daarvoor worden gebruikt.

Zo'n 90 procent van de rubberboten en motoren die worden gebruikt voor mensensmokkel over Het Kanaal komt uit Duitsland, schat de Franse politie. In Duitsland wordt nu geprobeerd om inzage te krijgen in de distributienetwerken van mensensmokkelaars en die vervolgens op te breken.

De spullen worden doorgaans na aankoop in Duitsland eerst naar België gebracht, waar ze worden doorverkocht. Dat heeft ermee te maken dat rubberboten en bootmotoren in het noorden van Frankrijk tegenwoordig alleen nog verkrijgbaar zijn op vertoon van een ID-kaart en na afgifte van een telefoonnummer.

Verdronken migranten

De Fransen en de Britten werken al langer samen tegen smokkelaarsbendes die migranten naar Engeland proberen te krijgen. De politie aan beide kanten van Het Kanaal krijgt regelmatig te maken met boten met migranten die kapseizen, vaak met fatale gevolgen. Afgelopen november verdronken nog 27 migranten voor Calais toen hun boot omsloeg.

In de Bondsdag klinkt ook kritiek op het project van de Duitse politie. "Het feit dat Duitsland mee wil werken aan manieren om de verkoop van opblaasboten moeilijker te maken om overtochten over Het Kanaal te voorkomen, vind ik een volkomen verkeerde insteek", zegt parlementariër Clara Bünger van Die Linke.

In plaats van een aanpak gericht op opblaasbootjes, wil Bünger dat er gekeken wordt naar het creëren van veilige en legale routes naar de EU en Groot-Brittannië. "Criminalisering betekent niet dat er geen migratie meer plaatsvindt, het maakt de vlucht gevaarlijker en duurder en het dwingt vluchtelingen afhankelijk te zijn van smokkelaars."