VK over tegenhouden migranten in het Kanaal: 'We kunnen het niet alleen'

"We kunnen het niet alleen." Zo kan de toespraak van de Britse minister van Binnenlandse Zaken Priti Patel vandaag in het Lagerhuis over de migrantenstroom vanuit Frankrijk worden samengevat. Terwijl de kritiek van het VK zich vooral richt op Frankrijk, is er ook onvrede over de aanpak van de Britse regering.

Terwijl een vijfde verdachte in Frankrijk gearresteerd werd in verband met het bootongeluk voor de kust van Calais, waarbij minimaal 27 migranten omkwamen, werd vanochtend een nieuwe boot met migranten onderschept bij Dover. De kustwacht bracht toen 40 migranten aan land.

Zowel mensenhandelaars als migranten lijken zich niet door het ongeluk te laten afschrikken. De Franse minister van Binnenlandse Zaken Darmanin legt de schuld bij de smokkelaars. "Het zijn criminelen, en daar herinnert deze tragedie ons op pijnlijke wijze aan. De belangrijkste verantwoordelijken voor deze situatie zijn de smokkelaars".

Correspondent Frank Renout ging langs bij migranten in Calais en sprak ze over de migranten die gisteren in het Kanaal zijn verdronken