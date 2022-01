Teleurgestelde fans eisen 5 miljoen voor ontbreken actrice in film

Een opvallende rechtszaak in de Amerikaanse filmwereld: teleurgestelde fans van Ana de Armas hebben een zaak aangespannen omdat de actrice wel in een trailer van een film was te zien, maar niet in de film zelf. Ze eisen - namens "alle getroffen kijkers" - minstens 5 miljoen dollar schadevergoeding van filmmaatschappij Universal Pictures voor het wekken van valse verwachtingen.

De film Yesterday uit 2019 draait om het concept dat The Beatles uit het collectief geheugen zijn weggevaagd. Maar tot hun teleurstelling ontdekten enkele kijkers dat ook Ana de Armas uit de film was verdwenen, terwijl ze haar wel in de trailer hadden gezien.

De Cubaanse Ana de Armas is onder meer bekend van haar rollen in Bond-film No Time To Die en de misdaadkomedie Knives Out. Twee verongelijkte Amerikanen, Conor Woulfe en Peter Michael Rosza, zeggen bijna vier dollar te hebben betaald om haar in de film Yesterday te zien, om er vervolgens achter te komen dat De Armas er helemaal niet in voor kwam.

De gewraakte trailer (met Ana de Armas na ongeveer 2 minuten):