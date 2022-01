Queen eert Daniel Craig en Tony Blair maar vooral coronabestrijders

Oud-premier Blair is voortaan Sir Tony, Daniel Craig evenaart de rang van James Bond en Spicegirl Mel B. is nu MBE, maar koningin Elizabeth heeft haar jaarlijkse lintjesregen op Nieuwjaarsdag vooral gebruikt om coronabestrijders te eren. Van de 1200 mensen die zijn onderscheiden is ongeveer een op de vijf daarbij betrokken, laat Downing Street weten.

De medische adviseurs voor Engeland, Schotland en Wales - Chris Whitty, Gregor Smith en Frank Atherton - zijn geridderd. Ook de Engelse adviseur Jonathan Van-Tam kreeg de riddertitel. Zijn collega Jenny Harries kreeg de titel Dame, de vrouwelijke tegenhanger van de ridderorde.

Patrick Vallance, de belangrijkste wetenschappelijke corona-adviseur van de regering, was al eerder geridderd en werd nu ridder in de prestigieuze Order Of The Bath, voor ambtenaren en militairen. Beroemdheden als admiraal Nelson en generaal Wellington gingen hem daarin voor.

Ook mensen die betrokken zijn bij de productie van vaccins kregen een titel. Dat zijn Rod MacKenzie, hoofd ontwikkeling bij Pfizer, zijn collega Melanie Ivarsson van Moderna en BioNtech-bestuurslid Sean Marrett.

James Bond

Zijn inzet voor film en theater leverden acteur Daniel Craig het lidmaatschap op van de Order of St. Micheal and St. George. Die eer is vaak bedoeld om te bedanken voor inzet in het buitenland, zoals diplomaten - of spionnen.

Het viel de Britse pers meteen op dat Craig hiermee de titel evenaart van James Bond, die hij het afgelopen jaar voor het laatst speelde in No Time To Die: Ian Fleming kende de fictieve spion in From Russia With Love de eer ook toe.

De Amerikaanse Bond-producent Barbara Broccoli werd ook gelauwerd. Zij is vanwege haar liefdadigheidswerken en bijdrages aan film en theater nu Commandeur in de Orde van het Britse Rijk, een eer die de koningin ook aan buitenlanders kan toekennen. Spicegirl Mel B. werd als member met een lagere rang in dezelfde orde opgenomen en mag zich dus Mel B. MBE noemen.

Sir Tony

Oud-premier Blair (68) kreeg de hoge titel Knight Companion in de prestigieuze Orde van de Kouseband en mag zich nu als ridder voortaan Sir Tony noemen (traditioneel gezien was het Sir Anthony geweest maar daar kiest de oud-Labour-leider niet voor).

Het viel Britse media op dat Blair lang op de benoeming moest wachten: 14 jaar. Alleen zijn voorganger Edward Heath moest langer wachten op de eer (18 jaar), ambtsgenoten als John Major en Margaret Thatcher werden al na acht en vijf jaar opgenomen.

Kranten speculeren dat het lintje misschien vertraagd werd vanwege Blairs omstreden betrokkenheid bij de Irak-oorlog of omdat hij gebrouilleerd was geraakt met de koninklijke familie over de nasleep van de dood van prinses Diana. Het paleis deed echter die speculaties eerder al af als absurd en zei dat de koningin niet zo kleinzerig is.

Hoewel het paleis niet zei waarom zolang gewacht werd, is de eer er niet minder om: de Orde van de Kouseband is de oudste en meest prestigieuze ridderorder van het koninkrijk. Het is bovendien een eer die de koningin persoonlijk kan toekennen, zonder overleg met de regering zoals bij andere lintjes.

Schoondochter

In de hoogste rang van de ridderorde waarin Blair is opgenomen kunnen maximaal 24 leden zijn, momenteel zijn het er 21. De koningin maakte tegelijkertijd met Blair ook haar schoondochter Camilla lid, evenals barones Valerie Amos. Dit Labour-lid van de Hogerhuis is voor de ridderorder uit 1348 het eerste zwarte lid.

Koninklijke onderscheidingen waren er verder voor tennisser Emma Raducanu, Elton Johns schrijfpartner Bernie Taupin en Absolutely Fabulous-actrice Joanna Lumley. Actrice Venessa Redgrave mag zich voortaan Dame noemen.