Daniel Craig: 'Elke Bond-film past zich aan de tijdgeest aan'

Wat de wijzigingen betekenen voor de toekomst van de films is nog afwachten. Er werd gespeculeerd over Idris Elba, als zwarte Bond. Lashana Lynch werd genoemd als vrouwelijke Bond, al zegt ze zelf daar niks in te zien. Q-acteur Ben Whishaw zei deze week nog graag een gay Bond te willen zien.

"Mensen hebben het erover tot ze het er niet meer over hebben", relativeert Duynhouwer. "Als Idris Elba de nieuwe Bond wordt, dan gaat het daarover tot mensen de film kijken. Daarna is dat gesprek voorbij en gaat het erover was de film vet, was hij iets te lang, wat vonden we van de slechterik? Als ik naar een Bond-film ga, wil ik vermaakt worden. Daar gaat het uiteindelijk om."

Daniel Craig bemoeit zich in ieder geval niet met de toekomst van zijn personage. "Godzijdank niet", lacht hij. "Daar heeft niemand nu even de energie voor. We zijn blij dat deze film uitkomt, daar richten we ons nu op."