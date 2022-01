Saudische coalitie ontkent bombardement op Houthi-gevangenis

Jemen wordt al zeven jaar verscheurd door een bloedige burgeroorlog. Volgens de VN maakt het land de grootste humanitaire crisis ter wereld door. Zo'n 80 procent van de bevolking is afhankelijk van humanitaire steun en voor miljoenen Jemenieten dreigt hongersnood, onder wie veel kinderen.

De strijd woedt al jaren intensief, maar is in de afgelopen dagen verder geëscaleerd in reactie op een droneaanval door de Houthi's op een internationale luchthaven van coalitielid Abu Dhabi. Sindsdien is het aantal bombardementen op Houthi-doelen door de coalitie opgevoerd. Ook is het internet in het Jemen na die aanval op Abu Dhabi platgelegd.

Hoe overleven de Jemenieten deze burgeroorlog? En hoe is het om door een land in oorlog te reizen? Bekijk hier de reis van Daisy Mohr en cameraman Pablo Torres: