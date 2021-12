Coalitie onder leiding van Saudi's voert luchtaanvallen en offensief Jemen op

De door Saudi-Arabië geleide coalitie in Jemen voert de bombardementen op de Houthi-rebellen op. Het regeringsleger heeft met steun van de luchtaanvallen ook een aantal gebieden veroverd op de door Iran gesteunde strijders, zeggen functionarissen tegen persbureau AP.

De Houthi's bevestigen dat de coalitie in de afgelopen weken luchtaanvallen heeft uitgevoerd in de provincies Marib, Sanaa, Tazi, Saada en Hodeida. Maar of het regeringsleger daadwerkelijk gebieden in de belangrijke havenprovincie Hodeida heeft veroverd, zeggen de rebellen niet.

Vluchtelingenstroom

De strijd in het door burgeroorlog geteisterde land is de laatste weken weer opgelaaid. De strijdende partijen bestoken elkaar over en weer met raketten, drone-aanvallen en bombardementen. Als gevolg daarvan zijn er nieuwe vluchtelingenstromen op gang gekomen. Volgens de aan de VN verbonden hulporganisatie IOM is de instroom in opvangkampen in Marib sinds september vertienvoudigd.

Houthi-rebellen proberen al maanden de olierijke stad in de gelijknamige provincie te veroveren. De coalitie stelt nu dat daar in samenwerking met regeringstroepen tientallen rebellen zijn gedood.

Volgens de coalitie zijn ook trainingskampen van rebellen de afgelopen week gebombardeerd. Verder zouden opslagplaatsen van ballistische raketten, waarmee de Houthi's Saudi-Arabië beschieten, bij de luchtaanvallen zijn verwoest.

Bij hoge uitzondering lukte het correspondent Daisy Mohr in november om samen met cameraman Pablo Torres Jemen binnen te komen. Daar zag ze hoe groot de humanitaire ramp in het land is: