Oorlogsdreiging neemt toe: hoe sterk staat Oekraïne tegenover Rusland?

Steeds nadrukkelijker wordt de afgelopen dagen gespeculeerd over een ophanden zijnde Russische invasie in Oekraïne. Onderhandelingen tussen het Westen en Rusland bleken vruchteloos, terwijl de troepenopbouw doorging. Ook een spoedoverleg tussen Rusland en de VS, vanochtend in Genève, leverde geen concrete toezeggingen op.

Moskou wil de garantie dat Oekraïne nooit NAVO-lid zal worden. Ook moeten NAVO-troepen worden teruggetrokken uit Oost-Europese landen als Bulgarije en Roemenië. Zonder zulke garanties zal Rusland 'militair-technisch' optreden, zei president Poetin eerder. De NAVO lijkt geenszins van plan toe te geven aan de Russische eisen.

Hoe bedreigend zijn de Russische bewegingen rond Oekraïne? En kan het Oekraïense leger een eventuele inval afslaan?

Militairen in alle windstreken

Al wekenlang zijn naar schatting 100.000 Russische manschappen gestationeerd langs de Oekraïense grens. Dat komt neer op zo'n 20 tot 25 procent van de landmacht, zegt veiligheidsonderzoeker Danny Pronk van Instituut Clingendael. Op satellietbeelden ziet hij dat er ook veel ondersteunend materieel in het gebied aanwezig is, zoals vrachtwagens en veldhospitalen. Veel 'grondmaterieel' is gebaat bij een bevroren ondergrond, maar de winter in Oekraïne is momenteel vrij mild.

Ook is er apparatuur te zien die communicatie kan verstoren. Interessanter is wat er niét zichtbaar is op satellietbeelden, zoals verkennings- en gevechtsvliegtuigen. "Er zijn berichten dat bommenwerpers richting de grens zijn verplaatst. Die bevinden zich binnen bereik, maar zie je niet op foto's."