Rusland eist binnen week NAVO-garanties: 'Geduld is op'

Na een week vol diplomatiek topoverleg is van het verminderen van spanningen tussen Rusland en het Westen nog niet veel terechtgekomen. Beide partijen staan nog lijnrecht tegenover elkaar, werd vandaag nog eens bevestigd door minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov.

Op zijn jaarlijkse persconferentie zei Lavrov dat het Kremlin niet onbeperkt gaat wachten op een westerse reactie op Moskous eisen. Rusland eist dat de NAVO geen troepen uitbreidt of inzet in Oekraïne en andere ex-Sovjetstaten en wil de garantie dat Oekraïne nooit lid zal worden van de NAVO.

'NAVO staat nu aan onze grenzen'

Op de vraag waarom de kwestie van het eventuele Oekraïense NAVO-lidmaatschap juist nu zo prangend is, zei Lavrov: "Ons geduld is op." Volgens hem begon de NAVO-dreiging in de jaren '90, toen de NAVO de belofte over non-expansie - een belofte die volgens de NAVO nooit is gedaan - in de prullenbak gooide. "Er zijn door de jaren heen vijf uitbreidingsgolven geweest, en als gevolg daarvan staat de NAVO nu aan onze grenzen", aldus Lavrov.

Lavrov herhaalde nog maar eens de woorden die we de afgelopen dagen steeds uit Moskou hoorden: "We hebben juridisch bindende garanties nodig. De eisen zijn duidelijk en we verwachten binnen een week schriftelijk antwoord."