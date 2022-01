Vrijdag nieuw overleg Rusland en VS, troepenopbouw rond Oekraïne gaat door

De spanningen rond Oekraïne blijven aanhouden. Een dag vol diplomatiek overleg tussen Rusland en het Westen heeft nog niet tot de gewenste deëscalatie geleid. Wel spraken de Amerikaanse minister Blinken van Buitenlandse Zaken en zijn Russische ambtgenoot Lavrov af om komende vrijdag opnieuw met elkaar om tafel te gaan in Genève. Ondertussen is Rusland begonnen met het plaatsen van manschappen in Wit-Rusland, de Oekraïense noorderbuur.

Volgens de Amerikanen is het aan de Russische president Poetin om de spanningen weg te nemen, door het aantal manschappen bij de grens met Oekraïne terug te dringen. Lavrov vroeg in een telefoongesprek met Blinken de "speculaties" over een Russische invasie van Oekraïne te stoppen.

Amerikaanse en Oekraïense veiligheidsdiensten houden er rekening mee dat Rusland zo'n invasie voorbereidt. Daartoe zouden de Russen zo'n 100.000 militairen hebben samengetrokken. Moskou ontkent de aantijging en zegt dat juist Rusland wordt bedreigd door de NAVO, onder meer door toetreding van Centraal- en Oost-Europese lidstaten in de afgelopen decennia.

Daarom eist Poetin de garantie dat Oekraïne nooit lid van het westerse militaire bondgenootschap zal worden of dat er wapens in het land worden geplaatst. Rusland stelde afgelopen vrijdag een ultimatum: binnen een week verwacht het Kremlin een reactie op zijn eisen. Het is niet duidelijk wat de consequenties zijn als er geen gehoor wordt gegeven aan de Russische verlangens.

Provocatie

Naast de VS heeft ook de NAVO een uitnodiging voor nieuwe besprekingen naar Rusland gestuurd. Op dat verzoek heeft Moskou nog niet gereageerd. NAVO-baas Jens Scholtenberg zegt dat de alliantie bereid is concrete voorstellen op tafel te leggen, zoals het verbeteren van onderlinge communicatie en ontwapening.

In deze video uit december wordt uitgelegd waar de spanningen om draaien: