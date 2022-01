Gratis opvang voor allerkleinsten in azc Zutphen: 'Voor elk kind gelijke kansen'

"Eigenlijk verschilt het niet met wat er in een reguliere kinderopvang gedaan wordt", vervolgt ze. Het grote verschil is dat in het azc de ouders ook vaak nog geen Nederlands spreken. Lammers. "Het idee van de kinderopvang is ook dat ouders in de tussentijd zelf taallessen kunnen volgen, die worden aangeboden op het azc."

Het project in Zutphen is voor zover bekend uniek in Nederland. Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers heeft weliswaar speciale ruimtes ingericht voor minderjarige asielzoekers en zet ook lesprogramma's voor ze op, maar voor de kleintjes tot twee jaar was er tot nu toe niets.