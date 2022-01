Nieuwe maatregelen dreigen voor boeren vanwege waterkwaliteit

Om aan Europese natuurregels te blijven voldoen voorziet het nieuwe kabinet dat boeren niet alleen vanwege de stikstofproblemen met ingrijpende maatregelen te maken krijgen, ook vanwege de slechte waterkwaliteit.

Die waterkwaliteit is de afgelopen tijd erg achteruitgegaan, en dat is geen goed nieuws voor de natuur en boeren.

In Europa is afgesproken dat Nederlandse boeren een uitzonderingspositie hebben waar het gaat om het produceren en uitrijden van mest. Vanwege het gematigde klimaat en de hoge opbrengst van grasland mogen boeren hier, net als in Denemarken, Duitsland, Ierland en delen van België en Italië, een andere norm hanteren.

Maar die uitzonderingspositie staat op het spel, schrijven de ministers Staghouwer (Landbouw) en Van der Wal (Natuur).

Europa streng

In december zei de toenmalige landbouwminister Schouten nog te hopen dat Brussel bereid zou zijn tot "enige flexibiliteit in de procedure". Maar de nieuwe ministers schrijven dat inmiddels duidelijk is dat Europa streng zal handhaven.

Eerder is een zogenoemd 'actieprogramma Nitraatrichtlijn' opgezet, maar de plannen die daarin staan lijken onvoldoende.

Welke maatregelen nu precies nodig zijn is nog onduidelijk. Volgende maand zal het kabinet Brussel moeten informeren met welke plannen de waterkwaliteit verbeterd gaat worden.

Een derde van het Nederlandse oppervlaktewater bestaat uit kleine wateren. In 2027 moeten het grond- en oppervlaktewater van goede kwaliteit zijn, hebben de lidstaten van de EU afgesproken. Dat betekent dat er snel actie ondernomen moet worden om de kwaliteit te verbeteren, vindt stichting Natuur en Milieu.