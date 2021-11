Rapport: maar 17 procent kleine wateren van goede kwaliteit

10 procent van de gemeten wateren ligt in de natuur, 27 procent in agrarisch gebied en 63 procent in bebouwd gebied. Het is volgens het onderzoek opvallend dat er weinig verschil in waterkwaliteit is tussen de verschillende typen gemeten water, ook het water in natuurgebieden is niet beter van kwaliteit.

Europese eisen

Een derde van het Nederlandse oppervlaktewater bestaat uit kleine wateren. In 2027 moeten al het grond- en oppervlaktewater van goede kwaliteit zijn, hebben de lidstaten van de EU afgesproken in de Kaderrichtlijn Water. Dat betekent dat er snel actie ondernomen moet worden om de kwaliteit te verbeteren, zegt Natuur & Milieu.