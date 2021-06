Schouten slikt tranen weg bij fosfaatdebat: 'Nooit zo'n moeilijk dossier gehad'

Demissionair minister Schouten van Landbouw heeft in een debat in de Tweede Kamer in tranen verteld over de keuzes die er zijn gemaakt over de verdeling van fosfaatrechten. De minister dacht geëmotioneerd terug aan verhalen van boeren die leed ervaren door het stelsel.

"Toen ik net de inbreng van jullie hoorde, besefte ik weer hoeveel pijn dit dossier doet", zei Schouten tegen de andere leden van de vaste Kamercommissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. "Er is veel gebeurd de afgelopen jaren, ook rond de boerenprotesten. Ik heb nog nooit zo'n moeilijk dossier als dit meegemaakt."

Bekijk hier hoe Schouten haar tranen wegslikte: