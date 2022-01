Overlever tsunami Tonga zegt 26 uur te hebben gezwommen

Een van de eerste verhalen van overlevenden van de vulkaanuitbarsting en tsunami bij Tonga komt van een man die zegt dat hij meer dan 24 uur lang zo'n 13 kilometer heeft gezwommen tussen eilanden van de eilandengroep in de Stille Oceaan.

Lisala Folau van het eiland Atata vertelt zijn verhaal op het lokale radiostation Broadcom FM. Een redacteur van dat programma zette de transcriptie van het interview op Facebook.

Folau heeft een lichamelijke beperking waardoor hij niet goed kan lopen. Op het moment van de tsunamiwaarschuwing was hij zijn huis aan het verven. Hij verstopte zich binnen, maar toen een metershoge golf naderde, klom hij samen met zijn nichtje in een boom. Dat was zaterdag rond 19.00 uur.

Meegesleurd

"Toen de golf vlak onder ons op het land aankwam, hadden we niets meer om ons aan vast te houden en werden we meegenomen door de zee. We dreven en riepen naar elkaar. Het was donker en we konden elkaar niet zien. Al snel hoorde ik mijn nichtje niet meer roepen, maar wel mijn zoon."

Folau besloot niet te antwoorden. "Geen zoon kan zijn vader in de steek laten. Als vader bleef ik stil, want als ik zou antwoorden, zou hij me proberen te redden. Maar het was een moeilijke situatie en ik dacht: als het ergste komt, word alleen ik geraakt."

Politieboot zag hem niet

Hij dreef met een stuk boom richting het eiland Toketoke (ongeveer 4,5 kilometer van Atata), vertelt hij. Hij zag een politieboot en zwaaide met een lap stof, maar ze zagen hem niet en voeren verder. Vervolgens probeerde hij bij het eiland Polo'a te komen. "Ik had nog wat energie. Toen ik rond 06.00 uur aankwam, riep ik om hulp maar er was niemand." Wel voelde hij zich gesterkt in de gedachte dat hij ook op een ander eiland aan zou kunnen komen.

Dat gebeurde die avond rond 21.00 uur, zo'n 26 uur nadat hij van zijn huis werd weggedreven. Op Sopu op het hoofdeiland Tongatapu kroop hij, en liep met een stuk gevonden hout als wandelstok, naar een weg. Daar werd hij opgepikt door iemand die langsreed. "De mensen uit het dorp waren geschokt dat ik het had overleefd." Of zijn familieleden het ook hebben overleefd, is niet bekend.