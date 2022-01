Een jaar Biden: grote ambities, nog grotere verdeeldheid

Keukentafel

In de eerste periode na de inauguratie ging dat nog goed. In de opluchting over het einde van de sfeer van conflict en chaos in de Trump-jaren, hield Biden zijn aanhang bij elkaar. Amerika keerde terug in het Klimaatakkoord van Parijs, de wetenschap kwam weer centraal te staan in het coronabeleid, de immigratiestop uit moslimlanden werd teruggedraaid.

Met ongeëvenaarde coronasteunpakketten bereikte de nieuwe regering in die eerste maanden de keukentafels van alle Amerikanen. En in de zomer behaalde Biden zijn tot nu toe grootste overwinning in het Congres: met steun uit beide partijen werd een infrastructuurplan aangenomen waar het land al vijftien jaar naar snakte. Eindelijk ging Amerika z'n verouderde wegen, bruggen, vliegvelden en internetverbindingen serieus aanpakken.