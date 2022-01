Afgelopen jaar veel minder pakketjes te laat met Kerst en Sinterklaas

Ondanks de enorme toename van het aantal online bestellingen én de abrupte lockdown vlak voor Kerstmis, is het aantal te laat bezorgde pakketjes gedaald. Vergeleken met december 2020 nam het aantal vertraagde bestellingen met zo'n 30 procent af.

Een en ander blijkt uit het jaarlijkse onderzoek van Q&A onder duizenden consumenten. "Uiteindelijk is met Sinterklaas iets meer dan 4 procent van de pakjes te laat afgeleverd, met Kerstmis was het bijna 7 procent", aldus onderzoeker Frank Quix. Desondanks noemt hij de resultaten "een enorme sprong vooruit".

De relatief late bekendmaking van de lockdown zette extra veel druk op de webshops. PostNL en DHL namen direct maatregelen om de grote stroom pakketten aan te kunnen. Zo stuurde marktleider PostNL dagelijks 1500 extra chauffeurs op pad en de distributiecentra waren zeven dagen lang, 24 uur per dag geopend.

Inventieve ondernemers

Volgens Quix is het daarnaast aan de inventiviteit van de ondernemers te danken dat zoveel pakjes op tijd op Pakjesavond of onder de kerstboom terechtkwamen. Veel ondernemers kozen er namelijk voor bestelde producten uit de winkelschappen te halen en persoonlijk af te leveren.

Verder zorgden de consumenten er ook zelf voor dat de bezorging beter verliep dan in december vorig jaar, zegt Quix. "Mensen hebben meer op tijd besteld. Daar heeft de sector de mensen ook toe opgeroepen. Dat heeft gewerkt."

Tóch te laat

Ondanks de goede resultaten werden toch ook weer duizenden consumenten teleurgesteld doordat de cadeautjes niet op tijd in huis kwamen. Peter Hagen uit Maastricht zegt vanochtend in het NOS Radio 1 Journaal: "Eind november had ik een standbeeld besteld met lichtjes. Op 11 december werd het pakketje verzonden, afgelopen dinsdag kwam het aan. Geen idee wat voor reis dat standbeeld heeft gemaakt, maar het was wel veel te laat."

Karin van Amstel uit Zwaanshoek bestelde wat boeken voor haar schoondochter. "Er werd al gezegd: misschien komt het niet op tijd. Nou, dat was ook zo. De boeken kwamen ruim na Kerstmis. Gelukkig had ik nog een ander boekje en een boekenbon voor haar onder de kerstboom."