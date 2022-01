Boer vrijgesproken van brandstichtingen na eis van 8 jaar cel

Boer Gert S. (38) uit Langbroek hoeft van de rechtbank niet de gevangenis in voor brandstichting. Hij zou zijn eigen gebouwen in brand hebben gestoken. De officier van justitie had acht jaar gevangenisstraf geëist.

Andere aanklachten zoals witwassen en diefstal achtte de rechtbank wel bewezen. Die straf heeft S, in voorarrest al uitgezeten.

In totaal ging het om zeven branden in 2018 en 2019 in Werkhoven (de voormalige woonplaats van Gert S.), in 't Goy en Cothen. Volgens de officier van justitie was er bewijs dat de boer zeker drie van die branden had gesticht. Het OM baseerde zich mede op camerabeelden, meldt RTV Utrecht.

Firma van S. gebouwd op drijfzand, vond OM

S. zou dit hebben gedaan om zijn financiële wanbeleid bij zijn eigen bedrijf te verhullen én om te verbergen dat hij grote geldbedragen van het bedrijf had gestolen. De firma zou volgens justitie "gebouwd zijn op drijfzand en nooit uit de rode cijfers zijn geweest".

Volgens de rechtbank is het bewijs dat S. de branden heeft gesticht er niet. Ook zijn er geen getuigen die dat verklaren.

"Uit het dossier blijkt dat bij iedere brand niet uitgesloten kan worden dat een ander dan de man verantwoordelijk is voor het ontstaan van die brand", stelt de rechtbank.

RTV Utrecht meldt verder dat het erop lijkt dat het onderzoek naar de dader zich met name heeft gericht op S. "Hierdoor is de mogelijke betrokkenheid van andere personen niet of nauwelijks onderzocht. Dat dit niet is gebeurd, maakt dat onvoldoende aan waarheidsvinding is gedaan", aldus de rechtbank.

Witwassen en diefstal

De rechtbank veroordeelde Gert S. wel voor witwassen en diefstal, waaronder van 1 miljoen euro uit zijn bedrijf. Hij krijgt daarvoor een jaar celstraf, waarvan zes maanden voorwaardelijk.

Omdat de boer al in voorarrest heeft gezeten, hoeft hij niet terug naar de gevangenis. In totaal heeft S. bijna 500.000 euro achterovergedrukt, stelt de rechtbank.