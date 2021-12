Eis: acht jaar cel voor boer uit Werkhoven voor brandstichting en oplichting

Het Openbaar Ministerie heeft acht jaar gevangenisstraf geëist tegen een boer uit het Utrechtse Werkhoven voor het stichten van meerdere branden bij onder meer zijn bedrijf en woning. Hij zou dat volgens het OM hebben gedaan om te verdoezelen dat hij in de financiële problemen zat.

In totaal ging het om zeven branden in 2018 en 2019 in Werkhoven, 't Goy en Cothen. Volgens de officier van justitie is er bewijs dat Gert S. zeker drie van die branden zelf aanstak.

De officier omschreef het bedrijf van de boer als "een bedrijf gebouwd op drijfzand, dat nog nooit uit de rode cijfers is geweest", schrijft RTV Utrecht. Om zijn eigen handelen en mismanagement te verdoezelen zou S. brand gesticht hebben. Naast de gevangenisstraf van acht jaar vindt het OM dat hij ook een schadevergoeding moet betalen aan zijn investeerder, die hij oplichtte.

Administratie in vlammen opgegaan

De boer zelf zegt niks met de branden te maken hebben en beweert dat ze aangestoken zijn vanwege zijn geaardheid. Rond de tijd van de branden maakte hij bekend dat hij op mannen valt. Ook zou er een zakelijk conflict zijn met een ex-werknemer van de boer. Daar vond het OM geen bewijs voor.

Verder ontkent S. dat zijn bedrijf in de financiële problemen zat. De papieren die dat volgens hem kunnen bewijzen, zijn alleen verloren gaan bij een van de branden.

Volgens het OM is S. tegen de lamp gelopen door zijn eigen maatregelen. De boer huurde na de eerste branden beveiligers in en plaatste camera's. Op basis van die beelden concludeert justitie dat de boer de branden zelf aanstak.