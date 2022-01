Gezochte getuige van fatale mishandeling Mallorca meldt zich

Een mogelijk belangrijke getuige van de fatale mishandeling vorige zomer van de 27-jarige Carlo Heuvelman op Mallorca heeft zich na een oproep in het programma Opsporing Verzocht gemeld, zegt de politie Gooi- en Vechtstreek op Twitter.

Gisteren werden in Opsporing Verzocht herkenbare beelden getoond van een getuige van de mishandeling van de man uit Waddinxveen op Mallorca. In november waren er in het tv-programma al onherkenbare beelden te zien van de getuige, maar na die oproep had niemand zich gemeld.

De politie wilde de man die op de camerabeelden stond graag spreken omdat hij in de buurt van de mishandeling was en mogelijk de gebeurtenissen heeft gefilmd. De man is geen verdachte in de zaak.

De recherche is nu in gesprek met hem, meldt de politie. Dat er herkenbare beelden van een getuige werden gedeeld is uitzonderlijk en is volgens de politie ook een inbreuk op de privacy van de man. "Maar deze zaak heeft zo'n grote impact op de samenleving gehad, dat het Openbaar Ministerie het tonen van de foto van de getuige gerechtvaardigd vindt", zei een woordvoerder daar gisteren over.

Negen verdachten in beeld

Het OM heeft in november al een beloning van 15.000 euro uitgeloofd voor de gouden tip in de zaak waarbij Heuvelman en vrienden op 14 juli vorig jaar 's nachts ernstig werden mishandeld door een groep jongeren op de boulevard van de badplaats El Arenal op het Spaanse eiland Mallorca. Heuvelman overleed vier dagen later aan zijn verwondingen.

Inmiddels zijn er negen verdachten in beeld bij de politie. Ze maken deel uit van een grotere vriendengroep uit Hilversum en omgeving.

In november vond de eerste zitting plaats voor vijf verdachten die bij de mishandeling betrokken zouden zijn. De drie hoofdverdachten bekenden toen bijna alle geweldsincidenten, maar ontkenden betrokkenheid bij de dood van Heuvelman. Zij blijven voorlopig nog vastzitten. Twee andere verdachten mogen hun proces in vrijheid afwachten. Vrijdag volgt de volgende regiezitting in de zaak.