Veiling Caravaggio-villa mislukt, geen gegadigden

Waarschijnlijk was de prijs toch te hoog: 471 miljoen euro voor een enorme stadsvilla met landgoed, midden in Rome, voorzien van een unieke plafondschildering van Caravaggio. Gemaakt rond 1600, met een geschatte waarde van 300 miljoen euro. De villa zou worden geveild, maar dat is afgeblazen. Er waren geen biedingen. Daarom komt het pand waarschijnlijk in april opnieuw op de markt, meldt de BBC. Vermoedelijk gaat de vraagprijs dan 20 procent omlaag.

De koper zou ook de eigenaar worden van tal van andere kunstschatten, zoals een fresco van de Italiaanse barokkunstenaar Guercino en een beeld van Michelangelo in de tuin. Ook brieven geschreven door de 18e eeuwse Franse prinses Marie Antoinette horen bij de aankoop.

Familieconflict

Villa Aurora is nu in het bezit van prinses Rita, die het pand erfde van haar in 2018 overleden echtgenoot, prins Nicolò Boncompagni Ludovisi. De van oorsprong Amerikaanse Rita wil het pand verkopen en de opbrengst delen met de zonen van Ludovisi uit zijn eerste huwelijk. Maar die voelen daar niets voor. Uiteindelijk belandde het familieconflict bij de rechter, die bepaalde dat het pand geveild moet worden.

Renovatie

Italiaanse politici, academici en ook burgers willen de Caravaggio-villa behouden. Een petitie waarin bepleit wordt dat de overheid de villa zelf aankoopt, werd 38.000 keer ondertekend. Maar de grote vraag is of daarvoor geld genoeg is.

Zelfs als de vraagprijs flink omlaag gaat, is Villa Aurora misschien nog te duur voor de Italiaanse overheid. Zeker omdat de koper ook moet tekenen voor de renovatie die nodig is, en waarvan de kosten zo'n 11 miljoen euro bedragen.