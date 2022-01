Transportsector: verplichte stop na grens leidt tot chaos

De transportsector stelt dat nieuwe EU-regels voor vrachtwagenchauffeurs volgende maand waarschijnlijk tot problemen gaan leiden. Brancheorganisatie TLN spreekt van mogelijke chaos bij grensovergangen, onnodige extra CO2-uitstoot en hogere kosten voor vervoerders.

Vanaf 2 februari moeten alle vrachtwagenchauffeurs conform Europese regels zo snel mogelijk na het passeren van een landgrens een nieuwe landcode invoeren in de tachograaf. Die regel is bedoeld om arbeidsuitbuiting op te kunnen sporen en aan te pakken.

Een tachograaf registreert onder meer rij- en rusttijden, afgelegde afstand en de snelheid van het voertuig.

'Overbelasting rustplaatsen'

De verplichte handeling kost inclusief af- en oprijden zo'n vijf minuten, maar heeft volgens de transportbranche mogelijk grote gevolgen. Gevreesd wordt voor overbelasting van de rustlocaties in de buurt van grensovergangen.

Zo'n 96.000 vrachtwagens passeren dagelijks de Nederlandse grens, schat TLN op basis van overheidscijfers. "Alleen bij de A67 bij Venlo gaat het al om circa 14.000 vrachtwagens per dag. Als die straks en masse bij de grens of dezelfde rustplaats of tankstation vlak na de grens gaan stoppen, staat het geringe aantal parkeerplaatsen binnen de kortste keren vol", zegt TLN.

Ministerie neemt zorgen serieus

Het is goed dat de branche dit signaal afgeeft, zegt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in een reactie. "Dit nemen we serieus; we zullen de situatie bij de grenzen de komende tijd goed in de gaten houden." Een vluchtstrook of uitvoegstrook is nadrukkelijk geen geschikte stopplaats, zegt de woordvoerder.

Verder leidt de verplichte stop volgens TLN tot onnodige CO2-uitstoot en extra kosten voor werkgevers. Daarom pleit de belangenorganisatie ervoor dat chauffeurs pas hoeven te stoppen bij de eerstvolgende geplande pauzestop en niet bij de eerst mogelijke stopplaats, zoals de EU-regels voorschrijven.

Eerlijk loon

Het ministerie wijst erop dat Nederland nu eenmaal heeft ingestemd met het Europese pakket maatregelen, waar het invoeren van de landencode onderdeel van uitmaakt. Dit pakket moet ervoor zorgen dat vrachtwagenchauffeurs onder betere omstandigheden kunnen werken en ook eerlijk betaald krijgen.

"Om aan te kunnen tonen dat je als buitenlandse chauffeur vervoersdiensten verricht in Nederland, en om ervoor te zorgen dat de chauffeur het juiste loon krijgt, is het van belang dat de gegevens in de tachograaf (waaronder grenspassages) kloppen." De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) kan deze gegevens vervolgens checken en waar nodig optreden.

Oplossing

Het door de TLN geschetste probleem zal in 2025 sowieso verholpen zijn. Dan is het gebruik van een slimme tachograaf verplicht en die voert automatisch de nieuwe landencode in zodra een grens wordt gepasseerd. Vanaf augustus volgend jaar is de slimme tachograaf verplicht in alle nieuwe vrachtwagens.