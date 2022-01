Misstanden bij The Voice: hoe ga je om met misbruik van afhankelijkheidsrelaties?

Voorkomen dat dit gebeurt blijft ingewikkeld. "We zijn hier als maatschappij al een tijdje over aan het nadenken, sinds de #MeToobeweging", zegt Duits. "Het is belangrijk dat je als werkgever er alles aan doet om een veilige werkplek te creëren voor je werknemers. Er moet een vertrouwenspersoon zijn waar je terechtkunt. Als er vriendschappelijke- of familierelaties in het spel zijn tussen machtige personen dan is het heel ingewikkeld om zoiets aan te kaarten."

Duits verwijst hiermee naar de positie van Rietbergen bij The Voice. Hij is getrouwd met Linda de Mol. Haar broer John de Mol is de eigenaar van Talpa, het bedrijf dat The Voice bedacht en lange tijd produceerde. "Hij is natuurlijk niet gewoon de pianist bij dat programma. Dat is wat dit ook buitengewoon ingewikkeld maakt. Als de man die je ongepaste berichten stuurt ook in nauw contact staat tot de machtigste man in de Nederlandse showbusiness. Dan is er zeker sprake van een machtsrelatie."

Reprimande

"Mensen moeten dit toch gezien hebben?", zegt Duits. "Het is natuurlijk een beetje speculeren, maar je ziet bij dit soort zaken vaak dat mensen het wisten. Het probleem is dat daar toch vaak niets van gezegd wordt, zeker als dat schadelijk kan zijn voor je carrière."

De Reu zegt dat het belangrijk is om te weten wat er gebeurd is nadat er meldingen over Rietbergen gedaan zijn. In zijn verklaring zei hij dat hij een aantal jaar terug al "al streng toegesproken is door zijn opdrachtgever". Volgens zijn advocaat is dat Talpa, dat later werd overgenomen door productiebedrijf ITV. Toch mocht hij na die reprimande gewoon aan blijven schuiven als bandleider bij The Voice. "Veel andere organisaties zijn gewend om duidelijk afspraken te maken over wat er wel en niet kan. Daar is in deze sector nog weinig in gebeurd."