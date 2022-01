Restaurants op veel plekken open uit protest tegen verlengde lockdown

Waarschijnlijk was Thús in Drachten het eerste restaurant dat vanochtend om 10.45 uur de deuren opende. Een kwartier later volgden tientallen cafés en restaurants. Inmiddels zijn het er naar schatting honderden in het hele land. De opening vormt een protest tegen de verlengde lockdown.

"Het is een keer goed geweest", zegt Gijs Werschkull, die een aantal zaken heeft onder de naam Gys in Utrecht. "We zijn als horeca een zwaargetroffen sector. Er is steeds streng gehandhaafd. Ik hoop dat de burgemeester dit als een protestactie ziet", zegt hij tegen RTV Utrecht.

Werschkull heeft burgemeester Dijksma uitgenodigd om bij een van zijn restaurants te komen lunchen. Die uitnodiging heeft Dijksma per mail vriendelijk afgeslagen.

Tast Toe in Numansdorp voert al een dag langer actie. Het restaurant was ook gisterochtend om 11.00 uur al open. "Er zaten meteen mensen binnen", aldus eigenaar Natasja Hörnemann bij regionale omroep Rijnmond. "Klanten geven aan dat ze ons willen steunen." Vanochtend is ze 'gewoon' weer opengegaan.

Gesloten, maar nu eventjes open

"We hebben de sleutel van het café nu officieel twee jaar, maar ik denk dat we even lang dicht zijn geweest al open. Dat is een dure grap", zegt Hylke van der Werf van eetcafé Thús in Drachten bij Omrop Fryslan. "We zijn gesloten, maar nu eventjes open. We willen niet elke keer de hand ophouden, maar het geld zelf verdienen."

"De steun is ruimhartig", zegt Gijs Werschkull in Utrecht. "Maar niet genoeg, een boete van 4000 euro kan er ook nog wel bij. Er moet een punt gemaakt worden."

Of er boetes zullen worden uitgedeeld is de vraag. Veel burgemeesters lijken de actie te gedogen. In Limburg tonen ze zelfs begrip voor de actie van de horecaondernemers. Dat was gisteren al te merken in Valkenburg, waar winkels en restaurants open waren. Vandaag zijn ook in onder meer Venlo tal van restaurants open.

Niks met blijdschap te maken

"Ik verwacht de nodige mensen. Want we hebben ook een aantal reserveringen. Dus dat is positief", zegt Louis Klaassens van café De Klep in Venlo bij 1Limburg. Maar echt blij met dit dagje actie is hij niet. "Elke maand dat we dicht zijn kost ons tussen de 10.000 en 12.000 euro. Daar zijn de steunpakketten al van afgeteld. Daarnaast hebben we een schuld van 70.000 euro bij de Belastingdienst. Tja, ben je dan blij dat je open mag? Dat heeft niks met blijdschap te maken, maar met noodzaak."