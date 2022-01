Protestactie in Valkenburg: horeca en winkels vandaag open

Minister: ik snap de emoties

Minister Yesilgöz van Justitie zei vanochtend voor de ministerraad over Valkenburg dat het aan de burgemeester is hoe hij hiermee omgaat. "Ik ga ervan uit dat de burgemeester kijkt naar de naleving, controle en handhaving en zelf lokaal die afwegingen maakt. Het is niet zo dat wij dat vanuit Den Haag voorschrijven."

Maar ze voegde eraan toe dat de regels nu eenmaal zijn dat de winkels op dit moment niet open kunnen: "Dus ik hoop dat er een goed gesprek plaatsvindt. Ik snap de emoties, maar ik neem aan dat iedereen in Valkenburg de focus heeft op wat er in de ziekenhuizen gebeurt en hoe we voorkomen dat te veel mensen ernstig ziek worden."

In veel andere gemeenten in het hele land kondigden winkels en horecazaken eerder deze week aan om morgen te protesteren tegen de lockdown. Naar verwachting maakt het kabinet vanavond in een nieuwe persconferentie bekend dat mensen vanaf zaterdag op afspraak weer in niet-essentiële winkels terechtkunnen.