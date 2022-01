Versoepelingen voor winkels, onderwijs en sport, horeca blijft dicht

Mensen kunnen vanaf zaterdag op afspraak weer in niet-essentiële winkels terecht en bijvoorbeeld naar de kapper of andere contactberoepen. Verder mogen universiteiten, hogescholen en het mbo weer fysiek les geven.

Haagse bronnen melden dat het kabinet in grote lijnen overeenstemmingen heeft bereikt over die versoepelingen. De meest betrokken bewindslieden hebben er met hun gebruikelijke adviseurs over gepraat op het Catshuis.

Ook sportscholen gaan weer open. Naar verluidt blijven de horeca en de cultuursector voorlopig dicht.

Druk om te versoepelen

De huidige lockdown loopt tot en met morgen, en van veel kanten was er druk om de maatregelen te versoepelen. Daarbij wordt er vaak op gewezen dat het aantal ziekenhuisopnamen lijkt mee te vallen.

Het besluit van het kabinet ligt in de lijn van het advies van het Outbreak Management Team (OMT). De scenario's die het OMT nu aan het kabinet heeft gepresenteerd zijn een stuk minder ernstig dan een maand geleden. Volgens het OMT is de omikronvariant van het virus veel minder ziekmakend dan eerder werd gevreesd.

Meer overleggen

Na het beraad op het Catshuis zijn er nog diverse andere overleggen. Zo is er vanavond nog een vergadering van minister Yesilgöz met de burgemeesters.

Morgen zet het kabinet de puntjes op de i en 's avonds geven premier Rutte en minister Kuipers dan een persconferentie. Die zal iets anders van aard zijn dan de vorige. Het is de bedoeling dat Kuipers ook een toelichting geeft met afbeeldingen op een scherm.