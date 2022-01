Aantal winkelketens gaat zaterdag open (zonder afspraak) in gemeenten die niet handhaven

De schoenen- en kledingwinkels van Ziengs, Scapino, Shoeby en Score zijn van plan zaterdag hoe dan ook open te gaan in gemeenten waar niet gehandhaafd gaat worden, ook voor mensen zonder afspraak. Dat bevestigen de ketens aan de NOS. Daarmee gaan ze verder dan wat wordt toegestaan volgens de verwachte versoepelingen. Het is in principe een actie voor één dag, maar verlenging wordt niet uitgesloten.

Roy van Keulen, algemeen directeur van het bedrijf waar Ziengs en Scapino onder vallen, zegt dat op lokaal niveau winkels inderdaad opengaan op het moment dat duidelijk is dat gemeenten dit gaan gedogen. "Medewerkers voelen zich in hun hemd staan. We zien dat winkels in landen om ons heen wel open zijn en Nederlanders gaan daar massaal winkelen. Dat kost ons omzet."

Gisteren deed een aantal winkels in Sittard de deuren al open. Ook zaterdag gebeurt dit weer, vertellen winkeleigenaars in deze video: