Kabinet trapt op rem uit vrees voor massale uitval in cruciale beroepen

Rutte en Kuipers schetsten een scenario dat er in ziekenhuizen of in scholen geen personeel meer is vanwege ziekte. "Wat doe je dan als Nederland uitvalt?", vroeg Kuipers zich af, zonder op de vraag antwoord te geven.

De roep om meer sectoren in Nederland open te doen, klinkt steeds luider. In omliggende landen als België en Duitsland zijn de regels minder streng dan in Nederland. Rutte en Kuipers zeggen de kritiek te begrijpen. "Niet alles kan tegelijkertijd open", aldus de premier. "Ik snap heel goed dat het compleet oneerlijk voelt."