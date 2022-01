Dit zijn de nieuwe versoepelingen en coronaregels vanaf morgen

Wel veranderen de quarantaineregels. Mensen die minimaal een week geleden een boosterprik hebben gehad of kort geleden zijn hersteld van corona hoeven niet meer in quarantaine als zij in contact zijn geweest met een besmet persoon. Dit geldt alleen als ze geen klachten ontwikkelen.

Dit gaat ook gelden voor werknemers in cruciale beroepen, zoals leraren en zorgmedewerkers. Als zij in contact zijn geweest met een besmet persoon en geen klachten krijgen, hoeven ze niet in quarantaine. Wel moeten ze geregeld een zelftest afnemen om naar hun werk te mogen gaan, en moeten ze op de vijfde dag een PCR-test laten doen.

Vaker mondkapjes op

Naast de versoepelingen en blijvende regels komt er ook een nieuw advies bij. Overal waar het niet mogelijk is om 1,5 meter afstand te houden wordt geadviseerd een mondkapje te dragen. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om drukke winkelstraten en markten, maar het geldt ook op de werkvloer.