Ministers terughoudend over versoepelingen, 'vanaf morgen wel een echt verschil'

"We gaan heel veel stappen vooruitzetten", zei minister Van Gennip van Sociale Zaken voor de ministerraad op vragen over de versoepelingen in de coronamaatregelen.

Het is vandaag de eerste 'gewone' vergadering van het nieuwe kabinet. En vanavond is ook de eerste persconferentie van minister Kuipers van Volksgezondheid.

Net als andere bewindslieden wilde Van Gennip niet vooruitlopen op de precieze maatregelen. Ze zei wel dat er morgen ten opzichte van vandaag echt een verschil zal zijn en dat het stapsgewijs zal gaan.

Gisteren lekte al uit dat mensen vanaf morgen op afspraak weer terechtkunnen in niet-essentiële winkels en bijvoorbeeld ook bij de kapper. Verder mogen universiteiten en hogescholen en het mbo weer fysiek lesgeven en wordt er in de sport ook meer mogelijk.

Metaalmoeheid

Veel bewindslieden spraken hun begrip uit voor de zorgen van veel sectoren en burgemeesters, en benadrukten dat alle belangen worden afgewogen. Minister Kuipers zei nog eens dat het daarbij niet alleen gaat om toegang tot de zorg, maar ook om onderwijs en veel andere aspecten. Hij verwees voor de maatregelen naar de persconferentie die hij en premier Rutte vanavond geven: "Maar we moeten het er eerst ook nog in het kabinet over hebben."

Minister Dijkgraaf van Onderwijs benadrukte dat iedereen ziet dat we in een moeilijke tijd zitten. "Maar we hopen snel dat we in een betere situatie komen." Hij heeft ook al veel gepraat met jongeren: "Die hebben veel veerkracht gehad de afgelopen twee jaar. Maar je voelt ook wel dat in die veerkracht een soort metaalmoeheid aan het komen is."