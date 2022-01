Gouden Koets ooit weer laten rijden? 'Koning wil geen kant kiezen'

Op meerdere punten is het besluit van de koning opvallend, legt verslaggever Koninklijk Huis Jozephine Trehy uit. Ten eerste wordt zoiets normaal nooit per videoboodschap bekendgemaakt, maar via een persbericht. "Je zou kunnen zeggen dat Willem-Alexander met zijn tijd probeert mee te gaan en dat deze vorm persoonlijker overkomt. Ook geeft het meer gewicht aan de beslissing."

Vaag

Verder valt het haar ook erg op dat de koning een opening houdt met zijn formulering: de koets zal weer kunnen rijden als Nederland er klaar voor is. "Het blijft vaag wat er de komende jaren precies moet gebeuren in de publieke discussie waardoor de Gouden Koets weer kan worden gebruikt", zegt Trehy.

"Verder is duidelijk dat Willem-Alexander geen kant wil kiezen, en dat kan hij als koning ook niet doen. Het is de rol van de koning om te verbinden. Maar dat is lastig in een discussie waar mensen zo recht tegenover elkaar staan." De tegenstanders van de koets zeggen: het verwijst naar ons koloniale slavernijverleden en is aanstootgevend. Terwijl voorstanders zeggen: het is ons cultureel erfgoed en traditie.