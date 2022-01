OM: verdachte in zaak-Esmee pleegde al eerder ontucht met haar

De man die vastzit voor de dood van de 14-jarige Esmee in Leiden kende haar ruim een jaar en zou zich in die periode schuldig hebben gemaakt aan ontucht met haar. Het Openbaar Ministerie heeft dat bekendgemaakt.

Het voorarrest van de 32-jarige verdachte uit Leiden is vandaag verlengd met negentig dagen. De man, die turnleraar was Esmees gymvereniging, wordt verdacht van moord of doodslag en ontucht, zo werd al eerder bekend.

Over drie maanden is de eerste pro-formazitting. De zaak wordt dan nog niet inhoudelijk behandeld, maar er wordt gekeken naar de stand van het onderzoek.

Esmee werd op 30 december als vermist opgegeven. Een dag later werd haar lichaam ontdekt door een groepje sporters. Ze bleek om het leven gebracht. De verdachte werd een paar uur later opgepakt.