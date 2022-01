In de neus én in de keel: diverse experts willen uitgebreidere zelftest

Nadat het OMT begin december het advies had gegeven om met milde klachten jezelf te testen, waren zelftests een tijdlang niet aan te slepen. De staafjes zijn korter en dus comfortabeler dan die van de GGD en de instructies zijn helder. Een paar draaitjes links, een paar draaitjes rechts en 15 minuten wachten. Menigeen was het erover eens: de zelftests waren een veelbelovend wapen tegen corona.

Inmiddels maken we volop gebruik van de witte boxjes. In de week van Kerst werd een recordaantal verkocht: zo'n 2,3 miljoen stuks, becijferde onderzoeksbureau IRI. Voor een paar euro pak je er een mee bij de kassa van de supermarkt en wie graag buitenshuis wil afspreken, gaat op pad zodra het rode streepje bij de T is uitgebleven. Toch zetten deskundigen vraagtekens bij de manier van testen.

De Belgische viroloog Marc Van Ranst is stellig: hij waarschuwt dat wie vroeg in de infectie alleen een nasale swab (in de neus dus) doet, wellicht bedrogen uitkomt. Effectiever is het volgens hem om ook de keel mee te nemen. Begin deze maand drong hij er op Twitter op aan ook de keel te testen, nadat collega-virologen en epidemiologen in het buitenland hetzelfde hadden gedaan.

Sinds hij zijn tweet plaatste, ontving de viroloog meerdere berichten van mensen die bij de keel-neus-manier een andere uitslag kregen dan bij het enkel testen van de neus. "Er zijn ondertussen tig voorbeelden van mensen die een verschil zien. Natuurlijk, dat is geen formeel wetenschappelijk bewijs. Maar het kan geen kwaad om het wel te doen en je vangt er mogelijk meer virusdeeltjes mee."